الاستخبارات العامة تعلن أرقام المقبولين للوظائف العسكرية

الرياض- الوئام:

أعلنت رئاسة الاستخبارات العامة عن أرقام المقبولين مبدئياً من المتقدمين على الوظائف العسكرية الشاغرة (جندي فني موسيقى – جندي أول فني موسيقى) والتي سبق الإعلان عنها في وقت سابق.

وعلى جميع المقبولين مبدئي على هذه الوظائف العسكرية مراجعة لجنة القبول والتسجيل حسب ما هو محدد في نتيجة القبول.

مع ضرورة اصطحاب الآتي: ثلاث نسخ من (المؤهل العلمي) مصدقة من الجهة الصادرة منها و نسخة مصدقة من السجل الأكاديمي لحملة الدبلوم.

نسخة من نتيجة اختبار القدرات والتحصيلي (إن وجدت) ونسخة من نتيجة اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (إن وجد) وثلاث نسخ من حسن السيرة والسلوك (إن وجدت).

ثلاث نسخ مصدقة من الدورات الفنية او الموسيقية (إن وجدت) ونسختين من الهوية الوطنية للمتقدم مع الأساس للمطابقة وان تكون واضحة المعالم.

نسخة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة لوالد المتقدم مع إرفاق ما يثبت الأم في حالة كانت (غير مضافه) ونسخة من الهوية الوطنية لولي الأمر في حالة (وفاة والد المتقدم).

عدد (6) صور شمسية حديثة وملونة للطالب مقاس (3×4) مكشوف الرأس مع كتابة الاسم خلف كل صورة ونموذج إقرار الحالة الصحية بعد تعبئة جميع الحقول والتوقيع عليه وتثبيت الصورة الشخصية في المكان المخصص في النموذج.

وسوف يتم استبعاد أي متقدم لا يَحضر في الوقت المحدد حسب ما هو موجود في الموقع أو لا يُحضر جميع الوثائق المطلوبة أولا يستكمل الأختام والتواقيع عليها.

إجراءات اختبار اللياقة والمقابلة الشخصية والكشف الطبي رقم (1) سوف تتم خلال اليوم المحدد في الموقع.

الحضور بالزي الرياضي المناسب (جزمة رياضية ، فانيلة وبنطلون رياضي) في تمام الساعة (4) صباحاً حسب ما هو محدد في نتيجة القبول وعدم إحضار الجوال لمقر اللجنة.