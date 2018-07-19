مشكلة جوهرية ومحبطة في هواتف آيفون!

واشنطن- الوئام:

تأتي نسخة “آي أي إس 11.4.1” مع إصلاحات بسيطة لأجهزة هواتف أبل إضافة إلى ميزة أمان جديدة لمنع اقتحام الهواتف وزيادة الأمان، لكن ظهرت مشكلة جوهرية ومحبطة في الوقت ذاته تتمثل بعدم قدرة عدد متزايد من مالكي آي فون وآي باد اللوحية على تحديث أي تطبيقات من متجر آب ستور بعد الترقية إلى iOS 11.4.1.

ويلخص أحد مستخدمي تويتر المشكلة قائلاً: بعد التحديث إلى 11.4.1 يبدو أن هناك مشكلة في تحديثات التطبيق، إذ يعرض متجر التطبيقات العديد من التطبيقات ليتم تحديثها، ولكن عند الضغط على “تحديث” أو “تحديث الكل”، لن يتم تحديث التطبيقات.

ويتكرر هذا السيناريو مع العديد من المستخدمين الآخرين.

وتوضح ردود الدعم الفني لدى شركة أبل عدم وجود حلول محددة لهذا الموضوع، حيث يطلب حساب الدعم الفني من المستخدمين تبديل اتصال الانترنت واستخدام شبكة لاسلكية مختلفة عن الحالية، والتحقق من معرف أبل، وإجراء عملية التحقق من حالة استعادة آي كلاود من النسخ الاحتياطي، وتحديث جميع التطبيقات في وقت واحد.

وتؤكد ردود المستخدمين أن جميع هذه الحلول لم تؤتي ثمارها، حيث أن الحل الوحيد الذي اكتشفه أحد المستخدمين يعتمد على استخدام شبكة افتراضية خاصة VPN لإتمام العملية.

ولكن حتى هذا الحل لم ينفع جميع المستخدمين، ومن الواضح أنه ليس حلاً قابلاً للحياة على المدى الطويل ونظراً إلى أن عملية تحديث التطبيقات تعتبر أمراً أساسياً للاستمتاع باستخدام أجهزة آي فون وآي باد فإنه من الواضح أن أبل لا تمتلك خياراً سوى إصدار النسخة 11.4.2 من نظامها التشغيلي بشكل سريع لحل هذه المشاكل.