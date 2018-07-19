أرامكو السعودية: لا نخطط للإستحواذ على أي من أسهم سابك

الظهران- الوئام:

أصدرت شركة أرامكو السعودية اليوم الخميس توضيحاً حول ماتردد نيتها الاستحواذ على حصة في شركة سابك السعودية.

وقالت في بيان تحصلت “الوئام” على نسخة منه أنها لاحظت قيام عدد من وسائل الإعلام بإطلاق تكهنات حول نيتها الاستحواذ على حصة في مُلكية الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وقالت في البيان: تودُّ أرامكو السعودية أن تُشير إلى أنه وتماشيًا مع إستراتيجيتها لإعادة التوازن في محفظتها من خلال المضي قُدُمًا نحو قطاع التكرير والبتروكيميائيات، على وجه الخصوص، فقد قامت بتقييم عدد من فرص الاستحواذ المحلية والعالمية.

وتؤكد الشركة أنها تشارك في مناقشات مبكرة مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالحصول على حصة إستراتيجية في (سابك) عن طريق صفقة شراء خاصة لأسهم يملكها صندوق الاستثمارات العامة في (سابك).

كما تؤكد أرامكو السعودية أن هذه المحادثات أوليّة وليس هناك ما يؤكد وبشكل نهائي انعقاد هذه الصفقة كما أن أرامكو السعودية لا تخطط للاستحواذ على أي من أسهم شركة (سابك) مباشرة من السوق المالية السعودية (تداول).

وستعلن الشركة ما يستجد في هذا الشأن وفقًا للأنظمة المعمول بها، وعبر قنواتها الرسمية.