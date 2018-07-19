التعليقات: 0

بكل سهولة مع المستخدمين

كيفية مشاركة كلمة المرور بنظام «آي أو إس»

كيفية مشاركة كلمة المرور بنظام «آي أو إس»
weam.co/532444
الرياض- الوئام:

أوردت مجلة “ماك آند آي” أنه يمكن لأصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل “آي أو إس 11” على الأقل مشاركة كلمة المرور الخاصة بشبكة WLAN اللاسلكية بكل سهولة مع المستخدمين الآخرين من أصحاب أجهزة أبل الجوالة.

وللقيام بذلك أوضحت المجلة الألمانية أنه يتم تفعيل شبكة WLAN اللاسلكية وتقنية البلوتوث في الجهازين ووضعهما بجانب بعضهما البعض.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب تسجيل دخول أحد الجهازين في شبكة WLAN اللاسلكية، مع ضرورة إعداد حساب “آي كلاود” في كلا الجهازين وتفعيل وظيفة “Handoff” في الإعدادات.

وعندما يتم تسجيل دخول الجهاز الجديد في شبكة WLAN اللاسلكية، يظهر على شاشة الجهاز المسجل بالفعل في الشبكة رسالة تنص ما إذا كان المستخدم يرغب في مشاركة كلمة المرور مع الجهاز الجديد.

وإذا قام المستخدم بالنقر على بند “مشاركة”، فيتم نقل كلمة المرور بأمان إلى الجهاز الجديد، وتتمثل ميزة هذه الوظيفة في عدم الحاجة إلى إدخال كلمة المرور يدوياً، علاوة على أنه لا يمكن لأي شخص التعرف على كلمة المرور.

روابط ذات صلة

«نت غير» تسد ثغرة أمنية خطيرة في أجهزة الراوتر

«نت غير» تسد ثغرة أمنية خطيرة في أجهزة الراوتر
أندرويد 8.1 يتيح معرفة سرعات شبكات «واي فاي» قبل الاتصال بها

أندرويد 8.1 يتيح معرفة سرعات شبكات «واي فاي» قبل الاتصال بها
واي فاي وبلوتوث في «آي أو إس 11» تثيران غضب مستخدمي أبل

واي فاي وبلوتوث في «آي أو إس 11» تثيران غضب مستخدمي أبل
إيصال «واي فاي» مجاني لـ 8 آلاف بلدة أوروبية حتى 2020

إيصال «واي فاي» مجاني لـ 8 آلاف بلدة أوروبية حتى 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>