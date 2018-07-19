كيفية مشاركة كلمة المرور بنظام «آي أو إس»

الرياض- الوئام:

أوردت مجلة “ماك آند آي” أنه يمكن لأصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام أبل “آي أو إس 11” على الأقل مشاركة كلمة المرور الخاصة بشبكة WLAN اللاسلكية بكل سهولة مع المستخدمين الآخرين من أصحاب أجهزة أبل الجوالة.

وللقيام بذلك أوضحت المجلة الألمانية أنه يتم تفعيل شبكة WLAN اللاسلكية وتقنية البلوتوث في الجهازين ووضعهما بجانب بعضهما البعض.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب تسجيل دخول أحد الجهازين في شبكة WLAN اللاسلكية، مع ضرورة إعداد حساب “آي كلاود” في كلا الجهازين وتفعيل وظيفة “Handoff” في الإعدادات.

وعندما يتم تسجيل دخول الجهاز الجديد في شبكة WLAN اللاسلكية، يظهر على شاشة الجهاز المسجل بالفعل في الشبكة رسالة تنص ما إذا كان المستخدم يرغب في مشاركة كلمة المرور مع الجهاز الجديد.

وإذا قام المستخدم بالنقر على بند “مشاركة”، فيتم نقل كلمة المرور بأمان إلى الجهاز الجديد، وتتمثل ميزة هذه الوظيفة في عدم الحاجة إلى إدخال كلمة المرور يدوياً، علاوة على أنه لا يمكن لأي شخص التعرف على كلمة المرور.