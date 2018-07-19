وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف إدارية وفنية للرجال عبر برنامج التأهيل والإحلال للشركات المتعاقدة معها بمدينة الجبيل الصناعية.
وقالت أن الوظائف المطلوبة لديها تفاصيلها كالاتي:
محاسب ( عدد 1 – شركة أساس ).
فني إلكترونيات البث التلفزيوني بواسطة بروتوكول الإنترنت (عدد 1 – شركة المشارق).
فني إلكترونيات – الهاتف (عدد 1 – شركة المشارق).
فني إلكترونيات – الوسائل السمعية والبصرية (عدد 1 – شركة المشارق).
مراقب عمال التلفزيون الكيبلي (عدد 1 – شركة المشارق).
مساعد أمين المستودع (عدد 1 – شركة أساكو).
رجل أمن (عدد 2 – شركة أفيردا السعودية).
مندوب مبيعات (عدد 2 – مؤسسة الأصداف).
مهندس مدني (عدد 1 – الغانم إنترناشونال).
فني لحام (عدد 5 – الغانم إنترناشونال).
مهندس معماري (عدد 2 – الغانم إنترناشونال).
وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي :