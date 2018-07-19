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في برنامج التأهيل والإحلال

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل
weam.co/532445
الرياض- الوئام:

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف إدارية وفنية للرجال عبر برنامج التأهيل والإحلال للشركات المتعاقدة معها بمدينة الجبيل الصناعية.

وقالت أن الوظائف المطلوبة لديها تفاصيلها كالاتي:

محاسب ( عدد 1 – شركة أساس ).
فني إلكترونيات البث التلفزيوني بواسطة بروتوكول الإنترنت (عدد 1 – شركة المشارق).

فني إلكترونيات – الهاتف (عدد 1 – شركة المشارق).
فني إلكترونيات – الوسائل السمعية والبصرية (عدد 1 – شركة المشارق).

مراقب عمال التلفزيون الكيبلي (عدد 1 – شركة المشارق).
مساعد أمين المستودع (عدد 1 – شركة أساكو).

رجل أمن (عدد 2 – شركة أفيردا السعودية).
مندوب مبيعات (عدد 2 – مؤسسة الأصداف).

مهندس مدني (عدد 1 – الغانم إنترناشونال).
فني لحام (عدد 5 – الغانم إنترناشونال).

مهندس معماري (عدد 2 – الغانم إنترناشونال).

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي :

https://goo.gl/9YqQpP

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