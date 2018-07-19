صندوق الاستثمارات العامة يكشف الحقائق حول حصة شركة سابك

الرياض- الوئام:

أوضح صندوق الاستثمارات العامة أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن نية شركة أرامكو السعودية شراء حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) فإن الصندوق يود أن يُبين في هذا الشأن أنه يجري مباحثات أولية مبدئية مع شركة أرامكو السعودية لشراء أرامكو لحصة استراتيجية في شركة سابك من الصندوق، علماً بأن الصفقة مازالت في مرحلة أولية مبدئية وقد لا يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها.

وسيقوم الصندوق بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بهذا الموضوع في حينه وبما يتفق مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة.