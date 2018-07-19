ترامب يهدد أوروبا بـ«عقوبات ضخمة» على السيارات

واشنطن- الوئام:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم تنازلات تجارية، وإلا فإن واشنطن يُمكن أن تفرض عقوبة ضخمة مع التفكير في فرض رسوم على وارداتها من السيارات الأوروبية.

وأوضح ترامب قبل أسبوع من محادثات محتملة مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في واشنطن، أن السيارات ملف كبير على مائدة المحادثات مع أوروبا، إذا لم يوافق الاتحاد على ما يراه اتفاقاً عادلاً.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إلى أن الولايات المتحدة تراجع الرسوم على السيارات المستوردة، وأن واشنطن تبقي هذا الخيار مطروحاً، وأضافت: مؤكد أن هذا خيار مطروح يفكر فيه الرئيس لكن التحقيق مازال مستمراً الآن.

ويقترح ترامب فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من السيارات تصل إلى 20%، حيث يستهدف زيادة إنتاج السيارات على الأراضي الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، فإن شركات صناعة السيارات حذرت من احتمال شطب الوظائف في الولايات المتحدة، إذا اشتدت الحرب التجارية، في حين حذر صندوق النقد الدولي من التأثير السلبي المحتمل لهذه النزاعات التجارية على الاقتصاد العالمي.

وفرضت الولايات المتحدة رسوماً بـ 25% على وارداتها من منتجات الصلب الأوروبية وبـ 10% على وارداتها من منتجات الألمنيوم، ورد الاتحاد الأوروبي رسوم مماثلة على سلع أمريكية.