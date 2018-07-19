إلزام مؤسسة مقاولات بدفع أكثر من نصف مليون ريال لسيدة

جدة- الوئام:

قضت المحكمة التجارية في جدة بإلزام مؤسسة مقاولات بدفع مبلغ 584 ألف ريال تعويضاً لسيدة، بعدما فشلت في إتمام عقد بناء فيلا سكنية لها، وتنفيذ بعض الأجزاء بشكل معيب.

وأوضحت مصادر أن السيدة سلمت المؤسسة مبلغ 654 ألف ريال على دفعات لبناء فيلا سكنية، لكن المؤسسة تأخرت في التنفيذ ونفذت بعض الأجزاء بشكل معيب، واستندت على ذلك بتقرير هندسي.

وأضافت أن المحكمة أصدرت في البداية حكماً غيابياً بدفع كامل المبلغ للسيدة لعدم حضور المؤسسة، لتستأنف المؤسسة الحكم وتقر بصحة التعاقد، لكنها بررت تأخر التسليم بسبب تأخير تسليم بعض الدفعات المالية وأكدت أنها نفذت أجزاء كبيرة من المبنى بحسب الوطن.

وبيّنت المصادر أن السيدة قدمت تقريراً هندسياً معتمداً من شركة متخصصة يثبت وجود مخالفات وسوء تنفيذ، وأن قيمة ما تم بناؤه لا يتجاوز مبلغ 120 ألف ريال، لتقضي المحكمة برد الاستئناف المقدم من المؤسسة وإلزامها بدفع المبلغ الذي دفعته، محسوم منه مبلغ 120 ألف ريال قيمة المباني مضاف إليه 50 ألفاً قيمة أتعاب التقاضي.