لحملة الثانوية فأعلى.. وظائف للسعوديين في الاتحاد للطيران

الرياض- الوئام:

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران عن توفر وظائف شاغرة للعمل في المملكة العربية السعودية.وجاءت الوظائف حسب الشروط التالية:

المحافظة على علاقات العملاء بشكل احترافي وتعزيزها عن طريق إدارة الاتصالات المباشرة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو وجهاً لوجه لضمان نجاح تنفيذ المبيعات.

الامتثال للمعايير المحددة لخدمة العملاء من أجل زيادة المبيعات وضمان ثقة العملاء والرضا والولاء.

اقتراح عروض والتفاوض حول الشروط والأحكام الخاصة بالعملاء لزيادة المبيعات وفقا لإستراتيجية الشركة وإرشاداتها.

تنفيذ استراتيجيات البيع للعملاء من أجل زيادة حجم المبيعات والربحية وتلقي وتنفيذ تعليمات من قسم المبيعات والتسويق لضمان اتباع أفضل ممارسات التسويق والمبيعات.

جمع ومراجعة ومعالجة طلبات العملاء المتميزة لتطوير عروض محددة بأفضل سعر للعميل لضمان التنفيذ الناجح وتحديث تقنيات المبيعات والتفاوض الخاصة بالوظيفة لمقاربة العميل بشكل فعال وتحسين نتائج المبيعات.

ومن ضمن الشروط والمهارات المطلوبة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على الشهادة الثانوية كحد أدنى وخبرة لا تقل عن سنة في مجال المبيعات وإجادة اللغة الإنجليزية مهارات في التواصل والتفاوض وإجادة استخدام الحاسب الآلي.

والتقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي:

https://careers.etihad.com/job/KSA-Sales-Agent/485287501/