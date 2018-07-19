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لتسهيل إجراء الخدمات إلكترونياً

«الجوازات» تطلق 5 خدمات جديدة

«الجوازات» تطلق 5 خدمات جديدة
weam.co/532453
الرياض- الوئام:

أطلقت الإدارة العامة للجوازات 5 خدمات جديدة للمواطنين والمقيمين تسهم في تسهيل إجراء خدماتهم إلكترونياً، عبر موقع وزارة الداخلية ومنصة «أبشر».

وكشف مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، تجهيز الإدارة العامة للجوازات في السعودية 5 خدمات جديدة بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على هامش الملتقى الرابع لـ«أبشر».

وأوضح أن الجوازات أتاحت نقل خدمات العمالة المنزلية من شخص إلى آخر عبر بوابة وزارة الداخلية «أبشر» إضافة إلى إتاحة نقل البيانات ومعلومات جواز السفر للوافدين من جواز إلى آخر عبر أبشر أو مقيم دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات.

ولفت إلى تمكين المواطنين من تفويض الأشخاص لمراجعة «الجوازات» وأطلقت خدمة «بياناتي» التي يستطيع من خلالها الشخص تمكين أي جهة تحتاج الاطلاع على بياناته الشخصية.

وأشار مدير عام الجوازات إلى إطلاق منصات رجال الأعمال التي ستساعدهم على معرفة التفاصيل الدقيقة لمؤسساتهم من الجوازات كل مؤسسة على حدة.

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