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ليس فينا من هو أكبر من الكيان

الشريف: إدارة الاتحاد تثق في دياز ..والجماهير ترد شكراً للشفافية

الشريف: إدارة الاتحاد تثق في دياز ..والجماهير ترد شكراً للشفافية
weam.co/532456
جدة- الوئام - محمد بن نافع :

أكد فواز الشريف المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد أن إدارة النادي تثق تماماً في المدرب الأرجنتيني للفريق الأول لكرة القدم رامون دياز جاء ذلك في سلسلة تغريدات أوضح من خلالها أن المدرب الأرجنتيني محترم ومحترف وادارة النادي تثق به.

وتابع : الاتحاد أكبر من الأسماء وليس فينا من هو أكبر من الكيان ومع كل مايدور أحب أن أطمئن الجمهور العزيز دياز مرتبط بعقد وعليه شرط جزائي مجز وفي كل الأحوال الأمنيات حق للجميع كما بين أن هناك نشر لمشروع الاتحاد في (100) يوم لتبادل النقاش والآراء مع الجماهير الاتحادية.

من جانبها أثنت الجماهير الاتحادية على عمل الإدارة الحالية برئاسة نواف المقيرن وشفافيتها وقربها من الجماهير الاتحادية في كل الأوقات وسعيها الدائم لإعادة الاتحاد لسابقه عهده وذلك من خلال مشاركتها عبر الهاشتاق: #الاتحاد_في_الطريق_الصحيح.

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