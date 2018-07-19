لندن تحدد هوية المشتبه بهم في قضية تسميم سكريبال

لندن- الوئام:

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الخميس، أن الشرطة البريطانية تعتقد أنها حددت هوية المشتبه بهم المسؤولين عن الهجوم على العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

وقال مصدر على صلة بالتحقيقات في القضية، لوكالة “برس اسوسييشن” إن عدة مواطنين روس تورطوا في محاولة القتل، مضيفاً أنه تم التأكد من هويتهم عبر مطابقة صور الكاميرات الأمنية بسجلات الأشخاص الذين دخلوا البلاد في ذلك الوقت.

وتتهم بريطانيا روسيا بأنها المسؤولة عن الهجوم، وهو ما تنفيه موسكو.

ويأتي هذا التقرير قبل إجراء تحقيق بشأن مقتل دون ستيرجيس (44 عاماً)، التي توفيت في وقت سابق من هذا الشهر، عقب تعرضها لغاز من نوع نوفيتشوك في 29 يونيو الماضي.

وكان غاز الأعصاب موجوداً في زجاجة عثر عليها في منزل زوجها تشارلي رولي (45 عاما) في أميزبري، وهو لا يزال في حالة حرجة في المستشفى.

كما عثر على سكريبال وابنته فاقدي الوعي في سالزبري، على بعد 10 كيلومتراً من اميزبري في مارس الماضي، بعدما تم تسميمها بغاز نوفيتشوك، فيما تعافى الاثنان لاحقاً.