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مع ارتفاع الدولار الأمريكي

الذهب ينخفض لأقل سعر

الذهب ينخفض لأقل سعر
weam.co/532463
لندن- الوئام:

واصل الذهب انخفاضه ليسجل أدنى مستوياته في عام اليوم مع ارتفاع الدولار بعد أن أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة أكثر وسط أداء اقتصادي قوي.

وفي الساعة 0703 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 % إلى 1223.56 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزل المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ يونيو من العام الماضي مسجلا 1220.41 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.4 % إلى 1223.20 دولار للأوقية.

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