جريمة مروعة: 3 أشقاء يقتلون أمهم ويستحمّون في دمائها

متابعات- الوئام:

أقدم ثلاثة أشقاء على قتل أمهم المسنة، وتدعي”تيودورا كيسبي كسيلاهوا”، والبالغة من العمر 75 عامًا حيث أخرجوا أمعاءها وفقأوا عينيها، بعدما رأى أحدهم في الحلم شخصا ما يأمره بذلك.

وقام أبناء السيدة بقتلها، حيث فقأوا عينيها وأخرجوا أمعاءها بسكين ثم استحموا في دمائها كل ذلك بعدما حلم الشقيق الأصغر بأنها تم اختيارها للتضحية في طقوس شيطانية، وفقا لما ذكرتة صحيفة”ميرور”البريطانية.

وعثرت الشرطة على جثة “تيودورا” في منزلها بقرية أندابامبا الجبلية بشمال بيرو، وأُكتشف فقدان بعض أعضائها، وتم القبض على الأبناء الثلاثة، وهم أوريليا كويسبي 38 عاماً، وبيرسي كايسبي 41عاماً، ومارسيلينا سوان 46 عاماً، حيث اعترفوا بجريمة القتل التي ارتكبوها ومن المتوقع أن تصل عقوبتهم للسجن مدى الحياة.