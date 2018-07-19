“الزكاة والدخل” ترفع جاهزية المنشآت استعدادا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

الرياض - الوئام:

نظمت الهيئة العامة للزكاة والدخل يوم الثلاثاء 4 ذو القعدة 1439هـ الموافق 18 يوليو 2018م ورشة عمل حول ضريبة القيمة المُضافة بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، بحضور أكثر من 100 ممثل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف رفع جاهزية المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 375 ألف ومليون ريال والملزمة بتطبيق الضريبة على منشآتها بداية العام القادم 2019 م.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة فعاليات تنفذها الهيئة في عدة مناطق بالمملكة، والتي تسعى من خلالها الهيئة إلى رفع جاهزية المنشآت، وضمان فهم لوائح وأنظمة ضريبة القيمة المضافة، قبل انتهاء موعد التسجيل في 20 ديسمبر 2019 م.

وتناولت ورشة العمل شرحا وافيا للتعريف بضريبة القيمة المضافة والمصطلحات الخاصة بها، إضافة إلى خطة العمل والمراحل التي تم اعتمادها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة‪.

وأوضحت الهيئة أنه بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والمعتمدة من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية قيمة 375,000 ريال سعودي ملزمة بالتسجيل، أما المنشآت التي تحقق إيرادات سنوية بين 187,500 و 375,000 ريال سعودي سيكون تسجيلها اختيارياً، بينما المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500ريال سعودي فهي معفاة من التسجيل‪.

يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل أتاحت، من خلال الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة AT.GOV.SA، مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعا ً‪ داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وكافة المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة‪.