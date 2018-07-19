بدء العمل بالملف الإلكتروني في 3 مستشفيات و 6 مراكز بالجوف

واس - الوئام:

أعلنت صحة الجوف عن بدء العمل بالملف الطبي الإلكتروني في 6 مراكز صحية و 3 مستشفيات بالمنطقة.

وبينت أن المراكز الصحية التي تم تطبيق الملف الطبي الالكتروني الحديث بها هي ” قارا , الطوير, المخطط , الشلهوب , الربوة , الشمالي ” , وأشارت إل أن أغلب المراكز الصحية بها نظام الكتروني خاص بالملف الطبي للمرضى يتم من خلاله حفظ رقم الملف للمريض .

كما تم تشغيل الملف الإلكتروني في ثلاث مستشفيات حيث يختلف مستوى تطبيقه حسب الاستخدام له , وهي “مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا , ومستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا , ومستشفى صوير العام” .

وأوضحت صحة الجوف أن تطبيق نظام صحي إلكتروني متكامل لمرضى المستشفيات سيسهم في سهولة حفظ المعلومات وإستخراجها والعمل على التقليل من الأخطاء الطبية، وكذلك ضمان تقديم الخدمة المناسبة للمرضى عن طريق الإستفادة من الموارد وتقليل هدرها ,لافتة إلى أنه سيتم تعميم النظام على جميع أقسام المستشفيات الطبية، مثل: الإستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والتنويم، وغيرها.