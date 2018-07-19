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لمخالفته نظام الثروة الحيوانية

“البيئة” تغرم أحد مشاريع الدواجن بالخرج 315 ألف ريال

“البيئة” تغرم أحد مشاريع الدواجن بالخرج 315 ألف ريال
weam.co/532486
الخرج - الوئام

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة مخالفة على أحد مشاريع الدواجن بمحافظة الخرج لمخالفته نظام الثروة الحيوانية ولائحته التنفيذية.

وأوضح مدير عام مكتب الوزارة بالخرج الدكتور علي المنصور أنّ فرق الرقابة الميدانية للأمن الحيوي ضبطت مخالفة على مسلخ مشروع الدواجن حول مستنقعات تكوّنت من مخلفات ذبح الدواجن، وهو ما سبب ضرراً على المجاورين للمشروع والبيئة.

وأشار أن الوزارة أصدرت غرامة مالية قدرها ٣١٥ ألف ريال وأن يقوم المشروع بمعالجة المخلّفات الموجودة على نفقته خلال مدة لا تتجاوز شهرا.

وأكد المنصور أن وزارة البيئة ماضية في تطبيق أنظمة الأمن الحيوي بمشاريع الدواجن وضمان عدم الإضرار باقتصاديات قطاع الدواجن والبيئة.

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