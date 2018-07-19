شرطة جازان تضبط 290 حزمة من القات.. وعدد من المخالفين

جازان - حجب العصيمي - الوئام:

نفذت شرطة منطقة جازان ممثلة بمركزي شرطة جبال الحشر وبلغازي ومحافظة فيفاء، يوم أمس، حملة أمنية بعدد من المواقع والطرق الجبلية الوعرة التي يسلكها المخالفين والمهربين.

وتمكن رجال الأمن بشرطة جبال الحشر من الإطاحة بـ26 مخالفا من الجنسية الأفريقية بمواقع وعرة، إضافة لضبط مركبة من نوع إكسنت يستقلها شاب ثلاثيني عثر بداخلها على 40 حزمة من القات المحظور.

كما تمكن رجال الأمن بشرطة محافظة بلغازي من الإطاحة بوافد آسيوي، حاول تهريب 130 حزمة من القات المحظور، كانت مخبأة بشكل محكم بالمركبة التي يستقلها من نوع دينا.

إضافة لذلك، تمكن رجال الأمن بشرطة محافظة فيفا من إحباط محاولة تهريب أكثر من 120 حزمة من القات المحظور.

وتم اتخاذ اللازم حيال الأشخاص والمضبوطات وإحالتهم لجهة الاختصاص.