كيكي.. موضة عالمية جنونية تصل إلى الخليج

ناصر السلمي - الوئام:

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من التحديات في مواقع التواصل الاجتماعي والتي نالت شهرة عالمية، مثل تحدي دلو الثلج وتحدي المانيكان.

وفي تحدٍّ جديد ومختلف، دخل “كيكا”، وهو عبارة عن الرقص على أنغام أغنية In my feelings للنجم العالمي دريك.

وتقوم هذه الموضة الجديدة على النزول من السيارة وهي تسير ومن ثم الرقص على الأغنية مع تأدية بعض الحركات التي تتطابق مع كلمات الأغنية بالتفاصيل.

واشتهر هذا التحدي بعد أن نشر حساب على “انستجرام” تحت إسم theshiggyshow مقطع فيديو لشاب يدعى شيغي وهو يرقص على الأغنية، وتحديداً في المقطع الذي يغني فيه دريك “كيكي، هل تحبيني؟”.

وبعد نشر الفيديو، انتشرت هذه الموضة في وسائل التواصل، وبدأ الناشطون والرواد وحتى النجوم بتطبيق الحركات الراقصة وهم ينزلون من السيارة وهي تسير، ما يعتبر خرقا لقوانين السير وخطرا على حياة الناس.

ولاقى التحدي انتشارا واسعا رغم كل الانتقادات، ووصل حتى إلى العالم العربي بشكل عام والمجتمع الخليجي بشكل خاص، حيث نشر الشباب مقاطع فيديو لهم وهم يؤدون هذه الحركات تحت هاشتاغ “تحدي كيكي”.

وأفادت بعض وسائل الإعلام العالمية عن تعرض بعض الشبان لإصابات نتيجة وقوعهم على الأرض أثناء النزول من السيارة وهي تتحرك، إضافة الى حصول عدة حوادث سير نتيجة هذه الموضة الجنونية.

إلا أن الرقصة حظيت باستهجان كبير، بسبب الحوادث الخطيرة التي قد تسببها، وأيضا العادات السيئة التي قام بتطبيقها بعض أبناء دول الخليج.