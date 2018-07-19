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بالتعاون مع أمن الطرق

الغذاء والدواء تتلف 33 طنا من الأغذية الفاسدة

الغذاء والدواء تتلف 33 طنا من الأغذية الفاسدة
weam.co/532493
الرياض - الوئام:

كثفت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال موسم الحج لهذا العام 1439 هـ دورها الرقابي على مركبات نقل المواد الغذائية، بالتعاون مع قيادة أمن الطرق بمكة المكرمة، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات اللازمة، بما يضمن سلامة غذاء الحجاج.

وتشمل الخطة تواجد مفتشي الهيئة في نقاط التفتيش بجانب رجال أمن الطرق للمواقع الثلاثة المؤدية إلى منطقة مكة المكرمة، وهي الشميسي والجموم وبحرة، والتفتيش على المركبات الناقلة للمواد الغذائية، وتم ضبط عدد من السيارات المخالفة لعدم تغطية المنتجات، وتخزينها في درجات حرارة غير مناسبة وتدني مستوى النظافة وظهور علامات العفن والفساد على الأغذية، وانتهاء صلاحية المنتج الغذائي، إضافة إلى وجود منتجات تحمل ادعاءات طبية وغذائية، و إتلاف 33 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة، وإحالة عدد من المخالفات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بسبب سوء النقل، والغش التجاري، ومنتجات تحمل ادعاءات طبية وغذائية مخالفة.

وتعد مشاركة الهيئة مع أمن الطرق في نقاط الدخول لمكة المكرمة المشاركة الأولى لها، ضمن خطتها الرقابية لموسم حج هذا العام.

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