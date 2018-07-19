أوكرانيا تمنع رئيس اتحاد الصحفيين الروس من دخول أراضيها لمدة 3 سنوات

وكالات - الوئام:

حظر جهاز المخابرات الأوكراني SBU دخول رئيس اتحاد الصحفيين الروس فلاديمير سولوفيوف الأراضي الأوكرانية لمدة ثلاث سنوات وذلك حسبما أفاد الاتحاد اليوم الخميس في موسكو.

وأشار الاتحاد إلى أن الحظر يسري منذ الثاني والعشرين من فبراير الماضي ولكن لم يعلن عنه إلا الآن.

وانتقد الاتحاد القرار الأوكراني معتبرا إياه انتهاكا لحرية الصحافة.

وجرت العادة أن يصدر حظر دخول البلاد عن جهاز SBU عندما يأتي الشخص المعني من روسيا إلى أوكرانيا عبر شبه جزيرة القرم مباشرة و التي ضمتها روسيا لها منذ عام 2014 حيث تعتبر كييف ذلك انتهاكا لحدودها لأن أوكرانيا لا تزال تعتبر القرم جزءا من الأراضي الأوكرانية وتطالب بناء على ذلك بأن تكون الرحلة لأوكرانيا عبر أحد الطرق البرية الخاضعة لإشراف السلطات الأوكرانية.

وقرر جهاز SBU في فبراير الماضي دخول الصحفي الروسي استجابة لمبادرة من صحفيين أوكرانيين وذلك حسبما أوضحت نقابة للإعلاميين اليوم في كييف.

وبررت هذه النقابة قرار الحظر بأن سولوفيوف تحدث خلال إحدى زياراته للقرم مع رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسيونوف بشأن المزيد من التعاون ومنح جوائز لإعلاميين محليين.