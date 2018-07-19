كان يحلم بالدبلوم.. ستيني يحصل على البكالوريوس من جامعة الإمام

متابعات - الوئام:

في واقعة استثنائية، حصل باحث ستيني على درجة البكالوريوس، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

واستطاع الباحث صالح محمد محارب البشري الحصول على بكالوريوس الشريعة مسار لغة إنجليزية، عن بعد، بعد أن كان يحمل دبلوم العلاج الطبيعي من المعهد الصحي بالرياض.

كما حصل أيضا على دبلوم صيانة الأجهزة الطبية من كلية العلوم الصحية بمملكة البحرين عام ١٤٠٥ (قبل ٣٥ عاما)، بحسب ما نشرت صحيفة أخبار الخليج في عددها رقم 2670، بتاريخ 25 أكتوبر 1984.

ولم يوقف السن الباحث البشري عن مسعاه، ورغم خبراته الكثيرة، حيث عمل مديرا للصيانة والتشغيل

بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض سابقا، إلا أنه استطاع الحصول على البكالوريوس في العقد السادس من عمره.