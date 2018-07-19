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لعدم تكافؤهما حيويا

“الغذاء والدواء” تسحب مستحضرين من الأسواق

“الغذاء والدواء” تسحب مستحضرين من الأسواق
weam.co/532515
الرياض - الوئام:

علّقت الهيئة العامة للغذاء والدواء تسجيل مستحضر Glymide 5mg Tablet، ومستحضر Diatab 5mg Tablet، لعدم تكافؤهما حيوياً مع المستحضر المرجعي.

وخاطبت الهيئة الجهات الصحية لسحب المستحضرين في حال وجودهما لديها، كما خاطبت وكيلي المستحضرين لسحبهما من جميع الجهات المستفيدة، لكافة التشغيلات.

ويحمل المستحضر الذي تصنعه “شركة جلفار” الاسم التجاري Glymide 5mg Tablet والاسم العلمي Glibenclamide ورقم التسجيل 279-186-10، والمستحضر الذي تصنعه “شركة سبيماكو الدوائية” الاسم التجاري Diatab 5mg Tablet والاسم العلمي Glibenclamide ورقم التسجيل 16-212-94.

وجاء تعميم الهيئة بناءً على قرار لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها بالهيئة رقم 42/952/sfda/39 والقرار رقم 41/952/sfda/39 القاضي بتعليق تسجيل المستحضر، مشيرة إلى أن هناك بدائل مسجلة للمادة العلاجية نفسها، ويجب مراجعة الطبيب المعالج أو الصيدلي لمعرفة تلك البدائل.

وأهابت بالمستهلكين إبلاغ المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية عن طريق: الرقم المجاني:٨٠٠٢٤٩٠٠٠٠، أو الفاكس: ٠٠٩٦٦١١٢٠٥٧٦٦٢، أو الرقم الموحد: 19999، أو البريد الالكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa، أو الرابط: https://ade.sfda.gov.sa​.

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