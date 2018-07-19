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عند مستوى 8449.97 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا
weam.co/532522
واس - الوئام:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 2.33 نقطة ليقفل عند مستوى 8449.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 111 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق, وأنعام القابضة, ونماء للكيمياويات, وكيان السعودية, وجزيرة تكافل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية, الإنماء طوكيو مارين, والخدمات الأرضية, والمراعي, والدريس فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.84% و 6.29% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وكيان السعودية، ودار الأركان, وسابك, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والراجحي, وكيان السعودية، وكيان والأبحاث والتسويق هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 52.36 نقطة ليقفل عند مستوى 2791.60 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 1.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 75 ألف سهم تقاسمتها 165 صفقة.

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