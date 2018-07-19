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في أغسطس

محافظ السعودية بأوبك: صادرات المملكة ستنخفض نحو 100 ألف برميل

محافظ السعودية بأوبك: صادرات المملكة ستنخفض نحو 100 ألف برميل
weam.co/532528
وكالات - الوئام:

قال محافظ السعودية لدي أوبك اليوم الخميس إن المملكة تتوقع انخفاض صادراتها من النفط نحو 100 ألف برميل يوميا في أغسطس، في الوقت الذي تحرص فيه على عدم ضخ ما يتجاوز احتياجات عملائها.

وقال أديب الأعمى، في بيان، إن صادرات النفط الخام السعودية في يوليو ستعادل تقريبا المستويات المسجلة في يونيو.

وقال إن سياسة السعودية هي العمل على تلبية احتياجات العملاء لكن مع الالتزام باتفاقات الإنتاج بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء.

وقال البيان إنه على الرغم من أن أسواق النفط العالمية متوازنة على نحو جيد في الربع الثالث، فإنه مازال هناك سحب كبير من المخزونات بسبب قوة الطلب.

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