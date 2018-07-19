وفاة ممرض بالرياض بعد أيام من تعرضه لإطلاق نار في مقر عمله

الرياض - الوئام:

توفي الممرض الممارس الصحي نايف اليامي، اليوم الخميس، والذي كان تعرض لطلق ناري في مواقف مستشفى الملك سلمان في الرياض، قبل 9 أيام.

وأعلن مستشفى الملك سلمان، في حسابه عبر تويتر، وفاة الممرض نايف اليامي، داعيا الله عز وجل أن يرحمه ويعلي منزلته في الأخرة.

وكانت رصاصة أصابت “اليامي” في الرأس من جهة اليسار، وخرجت من الخلف، الأمر الذي تسبب في تهتك أنسجة الدماغ، وكان في حالة حرجة، ما استدعى إجراء عدة عمليات له، إلا أنه لم يفق من الغيبوبة حتى وفاته اليوم، في المستشفى.

يذكر أن نايف كان يعمل في المستشفى منذ أكثر من 10 أعوام، ولديه طفلان هما عبدالله (6 سنوات) ومهدي (4 سنوات)، ووالدته مقيمة بالرياض، فيما يقيم والده بالولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يعود بسبب الحادث.

ويتمتع “نايف”، بحسب شهادات زملائه، بسيرة حسنة، حيث أكد شهود عيان على الحادث أنه كان يوزع المياه والأكل داخل المستشفى، قبل أن يتم إطلاق النار عليه.