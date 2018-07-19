شاهد: وزير الحج يتفقد مؤسسة حجاج إيران

مكة المكرمة- الوئام:

قام وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن اليوم الخميس بزيارة تفقدية لمقر المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران بمكة المكرمة في إطار الوقوف على الاستعدادات المبذولة والمجهودات المتواصلة في موسم حج هذا العام 1439هـ بحضور معالي نائب الوزير الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وعدد من قياديي ومنسوبي الوزارة .

واطلع على البرامج والخطط التشغيلية للمؤسسة والأهداف وآليات التنفيذ والتقييم والمتابعة والإشراف وخاصة فيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وعمليات الاستقبال والتفويج والنقل والتصعيد والإسكان والتغذية والتوعية وغيرها من الخدمات.

مؤكداً ضرورة الارتقاء بآليات العمل وتجويد الأداء العام وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وفقاً لأعلى المقاييس وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

كما ناقش مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة المطوف الدكتور طلال بن صالح قطب برامج عمل الخطة التشغيلية التي أعدتها المؤسسة لموسم حج هذا العام وبحث مقترحاتها لتطوير الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن من الحجاج الإيرانيين الوافدين من الخارج في هذا الموسم.

ومنها صدور تأشيراتهم لأداء مناسك حج هذا العام إلكترونياً وتوفير جميع الخدمات لهم ، وذلك من خلال مكاتب الخدمة الميدانيّة إضافة إلى مكتب لخدمات الشركات السياحية مركزياً بالمؤسسة والتي تضم كوادر بشرية مدربة ومؤهلة من المطوفين والمطوفات.

كما دشن وزير الحج والعمرة في إطار الزيارة اليوم المبنى الجديد لمؤسسة مطوفي ايران ، مطلعاً على آلية العمل وانجاز مختلف الإدارات والأقسام ومنها الحاسب الآلي داعياً للجميع بالتوفيق في خدمة ضيوف الرحمن بمختلف المهام التي يقومون بها .