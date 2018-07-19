«مطارات الرياض» تدشن البوابات الجديدة لرحلات السفر لأمريكا وبريطانيا وكندا

الرياض- الوئام:

افتتحت شركة مطارات الرياض البوابات الجديدة للرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا بالصالة الدولية (2) في مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الخميس.

وكشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل في مطارات الرياض مساعد بن عبدالعزيز الداود أنه تم تطوير البوابات الجديدة للرحلات المتجهة من مطار الملك خالد إلى الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، للتسهيل على المسافرين، وإسراع الإجراءات بالإضافة إلى دعم أعمال الجهات الأخرى في إنهاء إجراءات المسافرين إلى تلك الدول بكل يسر وسهولة.

وأضاف الداود أنه روعي في البوابات الجديدة عدد من المعايير وأهمها زيادة الطاقة الاستيعابية استجابةً للنمو المتزايد في عدد الرحلات وارتفاع معدل أعداد المسافرين عبر مطار الملك خالد.

كما أخذ بعين الاعتبار عند التصميم كافة الإجراءات والمتطلبات المعتمدة عالمياً، وبما يتوافق مع أعلى مستويات الجاهزية وأفضل المعايير في هذا المجال التي بدورها تعكس هوية ورسالة وأهداف الشركة الاستراتيجية.

ولفت الداود أن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع الشركة لاستكمال توجهها الاستراتيجي نحو رفع مستوى الخدمات المُقدمة للمسافرين والسعي‪ ‬المستمر للتطوير والتحسين بهدف تعزيز تجربة المسافرين عبر مطار العاصمة.

يذكر أن شركة مطارات الرياض التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض قد أعلنت مؤخراً عن تسهيل حركة مغادرة وقدوم أكثر من مليون و800 ألف مسافر خلال 20 يوماً فقط، خلال فترة الذروة من 20 رمضان وحتى 9 شوال بعد عيد الفطر، والتي شهد المطار خلالها معدلات عالية على مستوى الحركة الجوية وأعداد المسافرين والرحلات وأعداد الأمتعة.