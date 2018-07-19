التعليقات: 0

في غابة رغدان

حليمة بولند في المملكة لمفاجأة السعوديين

حليمة بولند في المملكة لمفاجأة السعوديين
weam.co/532553
الوئام-متابعات

أعلنت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن مشاركتها في فعاليات أحد المهرجانات في المملكة وذلك بعد أزمتها الأخيرة على خلفية قيامها بالدعاية لإحدى فرق السيدات
ووعدت بولند الجمهور السعودي بمفاجأة وصفتها بـ”الكبيرة” غدًا في السعودية، قائلة: للعلم غدًا مش هيكون في مهرجان الطائف.. لكن غدًا هيكون مفاجأة كبيرة.
وتحدثت الإعلامية الكويتية عبر مقطع فيديو على سناب شات، أنّها ستزور الرياض غدًا لحضور غداء عمل لشيء مهم، متابعة: وبعدها هطل عليكم بفعالية في غابة رغدان أنتظركم.

روابط ذات صلة

توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيقي بين المملكة والكويت

توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيقي بين المملكة والكويت
الأرصاد تتوقع حالة الطقس خلال الفترة القادمة

الأرصاد تتوقع حالة الطقس خلال الفترة القادمة
مصر: “الأعلى للإعلام” يشيد بجهود المملكة في مواجهة القرصنة

مصر: “الأعلى للإعلام” يشيد بجهود المملكة في مواجهة القرصنة
المملكة تستعد لاستضافة أكبر حدث “هاكاثون” في الشرق الأوسط

المملكة تستعد لاستضافة أكبر حدث “هاكاثون” في الشرق الأوسط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>