حليمة بولند في المملكة لمفاجأة السعوديين

الوئام-متابعات

أعلنت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن مشاركتها في فعاليات أحد المهرجانات في المملكة وذلك بعد أزمتها الأخيرة على خلفية قيامها بالدعاية لإحدى فرق السيدات

ووعدت بولند الجمهور السعودي بمفاجأة وصفتها بـ”الكبيرة” غدًا في السعودية، قائلة: للعلم غدًا مش هيكون في مهرجان الطائف.. لكن غدًا هيكون مفاجأة كبيرة.

وتحدثت الإعلامية الكويتية عبر مقطع فيديو على سناب شات، أنّها ستزور الرياض غدًا لحضور غداء عمل لشيء مهم، متابعة: وبعدها هطل عليكم بفعالية في غابة رغدان أنتظركم.