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في ختام المناقشات

الأردن .. حكومة عمر الرزاز تحصل على ثقة مجلس النواب

الأردن .. حكومة عمر الرزاز تحصل على ثقة مجلس النواب
weam.co/532555
الوئام-متابعات

فازت الحكومة الأردنية الجديدة التي تشكلت الشهر الماضي ، بثقة مجلس النواب الأردني، في ختام مناقشات المجلس بسياسة الحكومة الداخلية و الخارجية على مدار خمسة أيام.
و حصلت حكومة الدكتور عمر الرزاز، على ثقة 79 عضوًا من أعضاء المجلس البالغ عدده 130 عضوًا ، في حين حجب الثقة عن الحكومة 42 نائبًا ، وامتنع نائبين عن التصويت ، و غياب 6 نواب عن جلسة التصويت.
ويأتي التصويت على الثقة للحكومة الجديدة استنادًا لأحكام الدستور الأردني الذي يوجب على الحكومة للاستمرار في عملها الحصول على ثقة مجلس النواب.

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