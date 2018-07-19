الأردن .. حكومة عمر الرزاز تحصل على ثقة مجلس النواب

الوئام-متابعات

فازت الحكومة الأردنية الجديدة التي تشكلت الشهر الماضي ، بثقة مجلس النواب الأردني، في ختام مناقشات المجلس بسياسة الحكومة الداخلية و الخارجية على مدار خمسة أيام.

و حصلت حكومة الدكتور عمر الرزاز، على ثقة 79 عضوًا من أعضاء المجلس البالغ عدده 130 عضوًا ، في حين حجب الثقة عن الحكومة 42 نائبًا ، وامتنع نائبين عن التصويت ، و غياب 6 نواب عن جلسة التصويت.

ويأتي التصويت على الثقة للحكومة الجديدة استنادًا لأحكام الدستور الأردني الذي يوجب على الحكومة للاستمرار في عملها الحصول على ثقة مجلس النواب.