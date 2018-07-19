شرطة الرياض تكشف تفاصيل قاتل الشابين في النظيم

الوئام-متابعات

ألقت شرطة الرياض القبض على نازح ثلاثيني قام بقتل شخصين في حي النظيم أحدهما سعودي والآخر كويتي بعد أن أطلق النار عليهما.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه في تمام الساعة (٨:٣٠) من مساء الأربعاء الموافق ١٤٣٩/١١/٥ هـ باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن وقوع جريمتي قتل شخصين، أحدهما سعودي والآخر كويتي ،كلاهما في العقد الثاني من العمر، حيث اتضح إصابتهما بأعيرة نارية في أجزاء متفرقة من جسديهما أودت بحياتهما، وذلك في موقعين متقاربين بحي النظيم شرق العاصمة الرياض أحدهما أثناء خروجه من منزله والآخر أثناء تواجده بسيارته أمام منزله، وقد أسفرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمتين والتحريات الأمنية والبحث والاستدلال عن كشف هوية الجاني (نازح / في العقد الثالث من العمر) والقبض عليه، حيث أقر بارتكاب الجريمتين بسبب خلافات سابقة فيما بينهم، وجرى إيقافه وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقه وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

– والله الهادي إلى سواء السبيل –