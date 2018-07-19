في بيان رسمي : نادي الاتحاد يفسخ عقد شركة صلة الرياضية

الوئام-جدة-محمد بن نافع

أعلنت إدارة نادي الاتحاد عن فسخ اتفاقية المسوق الحصري للفريق الأول لكرة القدم ” شركة صلة الرياضية ” وإسناد مهام تسويق الحقوق الإعلانية والتجارية للنادي للجنة الاستثمار بالنادي .

جاء ذلك من خلال بيان رسمي أصدره المركز الإعلامي بالنادي جاء فيه:

” انطلاقاً من حرص مجلس إدارة نادي الاتحاد على حفظ حقوق النادي تجاه الغير أياكان ، والرغبة في تفعيل الجانب الاستثماري للنادي ، قرر مجلس ادارة نادي الاتحاد فسخ اتفاقية المسوق الحصري للفريق الأول لكرة القدم ” شركة صلة الرياضية ” وإسناد مهام تسويق الحقوق الإعلانية والتجارية للنادي للجنة الإستثمار بالنادي حيث جاء هذا القرار بعد أن رفعت الإدارة القانونية بالنادي توصية لمجلس إدارة النادي بخصوص عدم التزام الشركة بالعديد من بنود هذه الاتفاقية الأمر الذي استوجب قيام النادي بحقه القانوني في فسخ الإتفاقية .

ويؤكد مجلس إدارة نادي الاتحاد احترامه لكافة العقود الموقعة والسارية حتى تاريخ انتهاء مدتها ، ويطلب من كافة الشركات الراغبة في الإستثمار بنادي الاتحاد التقدم مباشرة إلى إدارة النادي ممثلة بلجنة الإستثمار والتسويق”.