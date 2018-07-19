التعليم :تحسين مستويات 4238 معلما و معلمة

الوئام-الرياض-عبد الله العازمي

أصدر المشرف العام على الموارد البشرية في وزارة التعليم عدة قرارات تقضي بنقل وتحسين مستويات 4238 معلماً ومعلمة إلى المستوى الخامس وكذلك إلى المستوى السادس.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأستاذ مبارك بن محمد العصيمي، وأضاف أن النقل من المستوى الرابع إلى المستوى الخامس شمل 4070 معلماً ومعلمة فيما بلغ عدد من تم نقلهم للمستوى السادس 168 معلماً ومعلمة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم أن النقل للمستوى السادس مشروط بأن يكون المعلم أوالمعلمة قد تم ابتعاثهم أو إيفادهم بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية.

وهنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم المنقولين والمحسن مستواهم الوظيفي، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

للاطلاع على أسماء المنقولين للمستوى الخامس (4070)

https://www.moe.gov.sa/ar/ news/Documents/4070-t-5.xlsx

https://www.moe.gov.sa/ar/ news/Documents/6-l-9-25.xlsx

https://www.moe.gov.sa/ar/ news/Documents/159-t-l-2.xlsx