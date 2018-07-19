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مقربة من المعسكر الهلالي

تقارير صحفية : خيسوس يبلغ الجابر بالتعاقد مع مدافع أجنبي

تقارير صحفية : خيسوس يبلغ الجابر بالتعاقد مع مدافع أجنبي
weam.co/532577
الوئام-الرياض-ابراهيم آل صالح

افادت تقارير صحافية مقربه من المعسكر الهلالي المقام في النمسا بأن المدرب البرتغالي خيسوس بدأ في التفكير بالتعاقد مع مدافع اجنبي آخر ليكون بجوار المدافع الاسباني المتعاقد معه مؤخرًا الاسباني بوتيا

جدير بالذكر فأن خيسوس كان يفكر بجلب صانع ألعاب و لكن مع التمارين و اولى الوديات تغير مسار فكرة التعاقد مع صانع الالعاب ليطلب من الإدارة الهلاليه البحث عن مدافع اجنبي

يذكر أن اجانب الهلال حتى الآن عمر خربين و إدواردو و بن شرقي و سيروتي و ريفاس و بوتيا و سيتم التعاقد مع مهاجم البيرو كاريو و لاعب وسط و مهاجم و مدافع و سيتم الاستغناء عن احد الثنائي سيروتي او بن شرقي .

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