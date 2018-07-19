عبدالعزيز الخالد لـ “الوئام” : نطمح لتحقيق بطولة كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي

الوئام-الرياض-ابراهيم ال صالح

صرح المدرب الوطني عبدالعزيز الخالد مدرب المنتخب السعودي لذوي الإعاقة الذهنية لصحيفة ” الوئام ” عن الاستعداد لمونديال كاس العالم 2018 المقامة في السويد من 5 اغسطس المقبل حتى 18 من الشهر ذاته لذوي الإعاقة الذهنية

و قال عبدالعزيز الخالد : الحمدلله ، اختتمنا المرحلة الاعدادية الاولى و نحن في المرحلة الاخيرة و التي ستبدأ يوم السبت القادم في التشيك و لمدة اسبوعين

و اضاف : نحمل آمال و احلام الوطن و نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان و ولي عهده الامير محمد بن سلمان و رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ على دعمهم الدائم لنا و بسبب دعمهم اصبحنا جاهزين لتحقيق الآمال و التطلعات بحول الله و قوته

الجدير بالذكر فأن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية برفقة بولندا و روسيا و اليابان

و انطلقت البطولة في 1998 ، و يعتر المنتخب السعودي الاكثر تحقيقاً للبطولة بواقع ثلاثة مرات

يذكر أن الاخضر حقق اولى بطولاته في مونديال المانيا 2006 و حقق ثاني بطولاته عام 2010 في جنوب افريقيا و 2014 في البرازيل