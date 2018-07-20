إغلاق مطعم بالخبر يرفض دخول الزبائن بالزي الوطني

الوئام-الخبر-خالد المرشود

بتوجيه من صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وبمتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية أغلقت اليوم الخميس لجنة مشكلة من إمارة المنطقة الشرقية والشرطة والأمانة أحد المطاعم بالخبر بعد نشره لإعلان في أحد مواقع التواصل الاجتماعي برفضه دخول زبائن المطعم بالزي الوطني وعدد من المخالفات الأخرى مخالفاً بذلك للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

حيث استدعت الشرطة مالك المطعم لأخذ الإجراء المناسب، فيما أغلقت الأمانة المحل حتى يتم مراجعة البلدية والتحقق من التراخيص اللازمة.

ويأتي هذا الإجراء تأكيدا على ثوابت وأنظمة هذه البلاد المباركة في الاعتزاز بزيها الرسمي واعتباره أساسيا، بعيداً عن أي لباس آخر.