كيف تحمي نفسك من الهاكرز بإجراءات بسيطة

وقد قدم ديفيد كينيدي، الموظف السابق لدى وكالة الأمن القومي الأميركية، 5 خطوات يمكن من خلال اتباعها تفادي الاختراقات الإلكترونية، وفق ما ذكرت صحيفة “بزنس إنسايدر”، الخميس.

الأولى: المصادقة الثنائية

استخدم ميزة التحقق بخطوتين أو المصادقة الثنائية في كل مرة تدخل فيها على حساباتك الخاصة في الإنترنت. وتدعم أنظمة البنوك وتويتر وفيسبوك هذه الخاصية للتحقق من هوية الشخص.

الثانية: كلمات مرور متعددة

لا تستخدم كلمة المرور نفسها في جميع حساباتك في الإنترنت. ورغم أن ذلك الإجراء لا يفضله كثير من المستخدمين، فإنه مهم، لأن استخدام كلمة المرور نفسها في كل مكان هو أحد الطرق السهلة لاختراق الحسابات.

الثالثة: حدث أنظمتك

عندما ترسل لك شركة ويندوز إشعارا بضرورة تحديث النظام فلا تتجاهله، لأن الشركة قد تكون ببساطة اكتشفت ثغرة فيه يمكن للهاكرز مهاجمتك من خلالها، وتريد منك التحديث لسدها.

الرابعة: السلوك الإلكتروني

كن حذرا من المعلومات التي تتشاركها مع الآخرين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فالمهاجمين يتتبعون عادة المستخدمين ويراكمون المعلومات عنهم من خلال هذه الصفحات حتى يجدوا ثغرة ينفذوا من خلالها إليك.

الخامسة: المعلومات الشخصية

يعد ذلك أحد أكبر الأشياء التي يمكن للمهاجمين الاستفادة منها للوصول إلى بياناتك، مثل رقم الضمان الاجتماعي أو رقم بطاقات الائتمان الخاصة بك، فالشركات لن تتصل بك عبر الهاتف أو تطلب منك بيانات من هذا القبيل إلكترونيا.