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عبر حسابه

الشاعر فهد الشهراني : إن أخطأت “استغفرالله” و من اتهمني بالكفر هم نكرات و شرذمة

الشاعر فهد الشهراني : إن أخطأت “استغفرالله” و من اتهمني بالكفر هم نكرات و شرذمة
weam.co/532585
الرياض - الوئام - ابراهيم ال صالح:

 

تحدث الشاعر فهد الشهراني عبر حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي ” سناب شات ” حول الإتهام الذي وجه له من بعض المغردين في مواقع التواصل الاجتماعي حول حديثه و تقديمه لحفلة فنان العرب محمد عبده في مهرجان سوق عكاظ بالطائف و قد وصف البعض حديثه بالاستهزاء بالقرآن حيث ذكر الشهراني في حديثه واصفاً محمد عبده بالوحيد و لا يوجد مثيل له في صوته و استشهد بالآية القرآنيه ( قل هو والله احد ) و ختم المقدمة بقوله رحبوا معي بالفنان الكبير الذي علمهم الفن حيث ربط بعض المغردين حديثه بالآية الكريمة ( و كبيرهم الذي علمهم السحر ) وهو الامر الذي جعل المغردين يدشنون وسماً باسم : فهد الشهراني يستهتر بالقرآن

و قال الشهراني في السناب شات : استغفر الله ان اكون من المستهترين بالقرآن فأنا رجل متعلم و اعلم حدودي خاصة مع كلام الله و من يعرفني قديماً سيعرف ذلك.

و اضاف : النوايا يعلمها فقط الله و الاقتباس دارج في جميع الاغراض من الشعراء القديمين و الحاليين ، إن كان هناك خطأ شرعي اجهله استغفر الله و كلنا نخطي و نصيب و خير الخطائون التوابون.

و ختم : من اتهمني بالكفر شرذمة ونكرات اخذ كلامهم للاسف مجموعة من الناس و استغلوا فيهم عاطفتهم الدينية و يستغلون هذه الامور لاهداف خاصة و هذا النوع معروف توجهاتهم و مناهجهم و قد رفعت عدة بلاغات على بعض الحسابات .

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