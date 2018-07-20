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مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بأمانة جدة

تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين بأمانة جدة
weam.co/532592
جدة- الوئام:

أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية للراغبين من المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية.

وقالت أن الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة هي: خريجي وخريجات المعاهد التخصصية (حسب ماتضمنه دليل تصنيف الوظائف).

خريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف) وخريجي وخريجات الدرجة الجامعية النظرية والعلمية والأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السادسة والسابعة كما وجميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

وفيما يلي تفاصيل الوظائف المطلوبة:

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