غوغل تحذر: أندرويد لن يبقى مجانياً

متابعات- الوئام:

رد الرئيس التنفيذي لشركة غوغل سوندار بيتشاي، على قرار الاتحاد الأوروبي بفرض غرامة على عملاقة البحث بقيمة 5 مليار دولار عبر منشور، يقول فيه إن منع غوغل من توفير تطبيقاتها سيؤدي إلى إرباك النظام الإيكولوجي لأندرويد.

ولمح بيتشاي إلى أن القرار يرسل إشارة مقلقة لصالح الأنظمة الاحتكارية بدلاً من الأنظمة المفتوحة.

وكتب سوندار يقول: لكي تكون منصات مفتوحة ناجحة، يجب أن توازن بين احتياجات كل شخص يستخدمها، ويظهر التاريخ أنه بدون قواعد حول التوافق الأساسي، فإن أجزاء المنصات مفتوحة المصدر، تؤذي المستخدمين والمطورين وصانعي الهواتف، وتتفادى قواعد توافق أندرويد هذا الأمر، وتساعد في جعله منتجاً جذاباً للجميع على المدى الطويل.

وأشار إلى أن جميع التطبيقات سهلة التثبيت وإلغاء التثبيت، وقال أنه تبعاً لاستثمار الشركة في أندرويد، فإنه من المعقول أن تطلب غوغل من صناع الهواتف تضمين بعض تطبيقاتها، وبطبيعة الحال، يقول الاتحاد الأوروبي إنه سمع كل هذه الحجج، لكنه رفضها، ومع ذلك، قال سوندار إن القرار يهدد الأسس المالية لنظام أندرويد، ولذلك تخطط الشركة لمواصلة القتال.