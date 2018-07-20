مدير مخابرات أمريكا: لا أعلم ماحدث في اجتماع ترامب وبوتين

واشنطن- الوئام:

قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية دان كوتس إنه لا يعلم ما الذي حدث في الاجتماع الثنائي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

وقال كوتس في منتدى أسبن الأمني في كولورادو: حسناً أنتم على حق، لا أعلم الذي حدث في الاجتماع.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية إنه يتفق في الرأي مع مدير المخابرات الوطنية الأمريكية دان كوتس على أن روسيا مازالت تمثل تهديداً للانتخابات الأمريكية.

وأضاف ترامب لقناة سي.بي.إس نيوز إنه خبير وهذا هو ما يفعله، يُبلي بلاءً حسناً للغاية، وأثق كثيراً في دان كوتس وإذا كان يقول ذلك فأنا أقبل به.

وسعى البيت الأبيض أمس الأول الأربعاء، لاحتواء غضب أثارته قمة ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، فنفى أن يكون ترامب قصد في معرض حديثه مع صحافيين أن موسكو لم تعد تستهدف الولايات المتحدة.