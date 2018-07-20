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كانت متجهة من أوكرانيا إلى السودان

هبوط اضطراري لطائرة أوكرانيا قرب مطار العلمين المصري

هبوط اضطراري لطائرة أوكرانيا قرب مطار العلمين المصري
weam.co/532603
القاهرة- الوئام:

أعلنت القوات المسلحة المصرية أن طائرة مدنية أوكرانية هبطت اضطراريًا على مسافة حوالي 48 ميلا من مطار العلمين المدني، نتيجة عطل فني بمحركاتها.

وذكرت القوات المسلحة في بيان أوردته وكالة الشرق الأوسط للأنباء أن طائرة مدنية أوكرانية من نوع (انتونوف 26) هبطت اضطراريًا إثر حدوث عطل فني بمحركاتها كانت متجهة من أوكرانيا إلى السودان.

وأضاف البيان أنه تم الدفع بعناصر من القوات المسلحة التي قدمت الرعاية الطبية اللازمة لمستقلي الطائرة وعددهم 6 أفراد، جميعهم بحالة صحية جيدة، مشيرًا إلى أنه جارٍ استدعاء أطقم فنية من وزارة الطيران المدني لتحديد أسباب العطل وإصلاحه.

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