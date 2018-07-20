قتلى وجرحى من الحوثيين بمعارك غربي تعز

صنعاء -الوئام:

شهدت جبهات ميدانية عدة في المحور الغربي لمدينة وريف تعز، جنوب غرب اليمن معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقالت مصادر ميدانية لموقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني اليمني إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية في الخطوط الأمامية لجبهة الضباب.

وبحسب المصادر فإن المعارك اندلعت إثر هجوم للمليشيا الحوثية المتمركزة في جبل المنعم، ومنطقتي الربيعي، وحذران، على تحصينات ومواقع أبطال الجيش الوطني في منطقة الصياحي، تمكن الجيش الوطني من صده وإجبار المليشيا الحوثية على التراجع والفرار أمس الخميس.

وذكرت المصادر أن المعارك امتدت إلى قرية ماتع، وتبة الخلوة، ومنطقة الأشعاب، وتخللها تبادل لنيران كثيفة وقصف مدفعي.

وفي مديرية مقبنة، دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية تركزت في مناطق بير نعمة، والخربة، وجواعة، وفي محيط جبل العويد.

واندلعت المعارك بعد أن أطلقت المليشيا الحوثية المتمركزة في منطقتي الخربة، والفضال، نيراناً كثيفة وقصفت بالمدفعية تحصينات ومواقع لقوات الجيش الوطني.