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إنحرفت عن طريق النادي البحري بسيهات

شاهد: إنقاذ رجل وزوجته بعد سقوط سيارتهما في بحر القطيف

شاهد: إنقاذ رجل وزوجته بعد سقوط سيارتهما في بحر القطيف
weam.co/532608
القطيف- الوئام:

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع القطيف بالمنطقة الشرقية أمس الخميس، من إنقاذ راكبين في سيارة، رجل وزوجته، بعد سقوط السيارة في عرض البحر، إثر انحرافها عن الطريق المؤدي إلى النادي البحري بسيهات وارتطامها بالرصيف وتجاوز كاسر الأمواج الصخري.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية أنه أثناء قيام دورية حرس الحدود الساحلية بمركز سيهات بعملها رصدت تجاوز سيارة لكاسر الأمواج الصخري وسقوطها في مياه البحر، حيث تم على الفور التوجه إلى الموقع بمشاركة فرق البحث والإنقاذ، التي تمكنت بتوفيق الله من إنقاذ راكبيها.

وأضاف أنه تم إخراج الرجل وزوجته من البحر بمساعدة من المواطنين المتواجدين في الموقع، ونقلهما بواسطة إسعاف الهلال الأحمر إلى المجمع الطبي بالدمام لاستكمال الفحوصات الطبية، مشيراً إلى أن حالتهما الصحية مستقرة، كما أنه تم تحديد موقع السيارة بالبحر، وإخراجها بالتنسيق مع الدفاع المدني.

وأهابت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بسائقي المركبات الالتزام بقواعد السلامة المرورية والحيطة والحذر من المخاطر التي تترتب على فقدان السيطرة على المركبات.

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