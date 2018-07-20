طرح «385» وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

الرياض- الوئام:

دعت غرفة الرياض السعوديين من الجنسين والراغبين في العمل بالقطاع الخاص التقدم لشغل (385) وظيفية إدارية وفنية قامت بطرحها (9) شركات ترغب عدد من الشركات في شغلها بالمؤهلين من حملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة والابتدائية.

وسيكون موعد إجراء المقابلات الشخصية لشغل الوظائف صباح الأحد 22 يوليو وحتى الخميس 26 يوليو الجاري بمقر الغرفة والشركات.

علما أن الوظائف المطروحة تحت مسميات (موظف استقبال، مدير مالي، مدير أمن وسلامة ، محلل اعمال، محامي، مدير مشروع، فنى مختبر صناعي، فني سلامة مهنية، فنى شبكات، سائق شاحنة، حارس أمن، سائق رافعة شوكية، أمين مستودع، موظفة استقبال، منسق مواقع، مسؤول علاقات عامة.

اخصائي علاقات حكومية، اداري دعم، محصل، سكرتير، مهندس ما قبل البيع، مدير حساب – خدمات اتصالات، مراسل، محصل ديون ، محلل مخاطر، خدمة عملاء، مسؤول خزينة، مسؤول غسيل اموال، مدير منطقة مبيعات، محاسب عام، مهندس حاسب آلي، مندوب مبيعات، خدمة عملاء ، مساعد مدير ، مشرف فترة، عضو فريق)، والشركات هي (مستشفى دلة، صناعات العزل العربية، الخليجية للمطاعم والمنتزهات المحدودة، الاتصالات المتكاملة المحدودة، فندق الريتز كارلتون، النايفات للتمويل، الدولية للموارد البشرية، وورث السعودية العربية ، شركة الشايع).

ومن جهة أخرى أشاد نائب رئيس مجلس الادارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور بن عبدالله الشثري بتجاوب منشآت القطاع الخاص مع الغرفة لتوظيف السعوديين والسعوديات وذلك مواكبة ودعما لخطط وبرامج الدولة الرامية لتوطين الوظائف وتمشيا مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

وأهاب الشثري بالشباب والشابات الراغبين في العمل بالقطاع الخاص الاستفادة من هذه الوظائف المطروحة مؤكدا حرص الغرفة على تسخير قدراتها وعلاقتها لتكون حلقة وصل بين منشآت القطاع الخاص بمنطقة الرياض لتوفير المزيد من فرص التوظيف للباحثين عن العمل.