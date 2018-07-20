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وسط أجواء عاصفة

غرق 11 على الأقل بانقلاب قارب بولاية ميزوري

غرق 11 على الأقل بانقلاب قارب بولاية ميزوري
weam.co/532616
واشنطن- الوئام:

قالت الشرطة الأمريكية، إن 11 شخصًا على الأقل غرقوا عندما انقلب وغرق قارب على متنه 31 شخصًا وسط أجواء عاصفة أمس، ببحيرة في ولاية ميزوري، مشيرة إلى أن غواصين مشطوا المكان بحثًا عن ضحايا محتملين آخرين.

وقال دوج ريدر قائد شرطة مقاطعة ستون للصحفيين، إن سبعة أشخاص نقلوا للمستشفى بعد الواقعة التي تعرض لها قارب (رايد ذا داكس) في بحيرة تيبل روك بالمقاطعة القريبة من مدينة برانسون.

وذكر ريدر في مؤتمر صحفي لاحق، أن 11 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في الحادثة وأن الغواصين سيستأنفون جهود البحث مرة أخرى.

وذكرت دائرة الإطفاء بالمقاطعة أن طواقم الطوارئ تعاملت مع الحادثة بعد السابعة بقليل من مساء الخميس بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش) بعدما اجتاحت عواصف رعدية المنطقة. ولم ترد شركة (رايد ذا داكس) التي تشغل مثل هذه القوارب بالمنطقة على طلب تعقيب.

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