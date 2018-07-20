الجيش اليمني يتقدم في جبال أضيق ووادي ‏رشاحه

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، تقدمًا ميدانيًا في مديرية كتاف بصعده وذلك في عملية هجومية واسعة شنها ضد مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبال أضيق ووادي رشاحه وقرى العطفين.
وقال رئيس عمليات لواء التحرير في الجيش اليمني، العقيد عبد الله المحزفي، إن قوات الجيش باغتت المليشيا الحوثية المتمركزة في جبال أضيق وفرضت عليها حصارًا مطبقًا، على إثره تراجعت المليشيا من عدة مواقع كانت تتمركز فيها في السلسلة الجبلية.
وأضاف في تصريح نقله موقع /سبتمبر نت/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية- أن التقدم المحرز شمل مواقع المليشيا الحوثية في وادي رشاحه وتمكن خلاله الجيش من التقدم والسيطرة على أجزاء واسعة من الوادي إلى جانب السيطرة على أجزاء من التباب على ميمنة جبل القرن.
وأحرز الجيش تقدمًا في وادي العطفين عقب عملية نوعية تمكن خلالها من السيطرة النارية على عدة مواقع في مديرية كتاف.
وأسفرت المعارك وغارات لمقاتلات التحالف العربي عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا المدعومة من إيران وتدمير آليات قتالية ثقيلة وكمية من الأسلحة والذخائر.