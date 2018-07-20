التعليقات: 0

 بفعل التخمة ومخاوف تجارية

أسعار النفط ترتفع لكنها ما زالت باتجاه انخفاض أسبوعي

أسعار النفط ترتفع لكنها ما زالت باتجاه انخفاض أسبوعي
weam.co/532619
الرياض- الوئام:

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، لكنها ما زالت تتجه إلى انخفاض أسبوعي بفعل مخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام والخلاف التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 72.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 69.79 دولار للبرميل.

لكن الخامين على مسار تسجيل خسارة للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن تراجعا بشدة يوم الاثنين. ويتجه برنت إلى التراجع 3.3 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 1.8 بالمئة.

وانخفضت الأسعار بفعل المخاوف بشأن التخمة مع عودة بعض الإنتاج الذي كان قد توقف، بينما أثارت التوترات بين الولايات المتحدة والصين مخاوف من تضرر اقتصاديهما وطلبهما على السلع الأولية.

وشكلت الولايات المتحدة نحو خمس حجم الطلب على النفط في عام 2017، بينما استهلكت الصين نحو 13 بالمئة وفقا لبيانات مراجعة بي.بي الإحصائية للطاقة.

روابط ذات صلة

أسعار النفط تهبط وسط إنتاج أمريكي قياسي

أسعار النفط تهبط وسط إنتاج أمريكي قياسي
مخزونات أمريكا تهبط بأسعار النفط

مخزونات أمريكا تهبط بأسعار النفط
أسعار النفط تنخفض لليوم الثاني على التوالي

أسعار النفط تنخفض لليوم الثاني على التوالي
أسعار النفط تتراجع بفعل احتمال زيادة الإمدادات

أسعار النفط تتراجع بفعل احتمال زيادة الإمدادات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>