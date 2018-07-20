نيويورك -الوئام:

قبع الدولار دون أعلى مستوى في عام الجمعة، بعد أن عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خشيته من صعود العملة، على الرغم من أن تراجع اليوان الصيني حد من الإقبال على المخاطرة.

ومقابل سلة عملات، قبع الدولار عند 95.19، وهو مستوى يقل قليلا عن الأعلى في عام، الذي بلغ 95.62 في الجلسة السابقة. لكن الإقبال على المخاطرة ظل ضعيقا بعد أن سمحت الصين لعملتها بالهبوط. ولم يسجل الدولار الأسترالي تغيرًا يذكر عند 0.7364 دولار أمريكي بعدما عوض الخسائر التي مني بها في وقت سابق عندما انخفض 0.5 بالمئة. ونزل اليورو 1.1639 دولار.

والدولار مهيأ لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي وزاد أكثر من خمسة بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفعل التوقعات بأن يستمر البنك المركزي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة.

لكن الرئيس ترامب قال في مقابلة مع شبكة “سي.إن.بي.سي” أمس الخميس، إن قوة الدولار تجعل الولايات المتحدة عرضة للضرر وإن اليوان الصيني “يهوي كالصخرة”.