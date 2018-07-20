الزهراني يزف نجله «وليد» لعش الزوجية بالطائف

الطائف -الوئام:

أقام رجل الأعمال محمد بن أحمد الزهراني مالك مدارس الخليل بن أحمد الأهلية بالطائف حفل زواج نجله “وليد” على إبنة الأستاذ / حاتم أحمد الزهراني وذلك بقصر الخزامى بالطائف.

وذلك بحضور الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ووكيل محافظة الطائف أحمد بن سعد السميري.

ومدير تعليم الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ومدير وكالة الأنباء السعودية بمنطقة مكة المكرمة سلطان الحارثي ومساعد مدير تعليم الطائف الأستاذ فهاد الذويبي وعدد من رجال الأعمال والمجتمع ولفيف من أهالي العروسين والأهل والأصدقاء. “الوئام” تهنئ العروسين بحياة سعيدة وألف مبروك.

